Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! "Kabusa dönen kavgalarımız..."

Doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl ceza alan ve CAS'tan gelen kararla cezası 1.5 yıla düşürülen Paul Pogba, Şubat 2025'ten itibaren yeniden futbola geri dönebilecek. Futboldan uzak kaldığı sürede yaşadıklarını ESPN'e anlatan Fransız yıldız, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

"Bir sürü şey düşünüyordum. Bırakmayı bile düşündüm. Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. 4 yıl cezayı duyunca kafanızda hemen düşünceler beliriyor. 4 yıl oynamadan ve antrenman yapmadan... Hangi kulüpler beni ister ki? Ama diğer yandan inançlıydım. Açıkçası pozitiftim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. Çok şükür ki cezam indirildi. Geriye dönüp hayatımda neler olup bittiğine baktığımda 10 yılda kazandım, tecrübeler edindim, bilgilendim. Bu da bana bazı durumlarda daha dikkatli olmam gerektiğini öğretti. Öğrendiğim şey her zaman 3 kez kontrol etmek oldu. Ne olursa olsun. Birçok oyuncunun antrenörü, fizyoterapisti, şefleri var. Emin olmak için her şeyin kayıt altında tutulması lazım. Günün sonunda yeterli kontrolü yapmadığım için bu hatanın sorumluluğunu alıyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA YERİMİ GERİ KAZANMAK İSTİYORUM"

"Şu an Juventus'un oyuncusuyum. Görüşmeler sürüyor. Ne olacağını bilmek istiyorum. Odaklandığım şey ise kendimi hazırlamak. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ocak ayında hazır olmak istiyorum. Futbol dışında teknik direktörünüzle aranızın iyi olması önemlidir. Şanslıyım ki Didier Deschamps ile iyi bir ilişkim var. Fransa Milli Takımı'ndaki arkadaşlarım saygı gösterdi. Takımdaki yerimi geri kazanmak istiyorum."

POGBA'DAN MOURINHO SÖZLERİ

Pogba, "Mourinho'nun gittiği ve Solskjaer'in geldiği yıl United'daki en iyi sezonumdu. Ancak son maçtan sonra menajere ve Woodward'a (United'ın o zamanki genel müdürü) bunun benim son yılım olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. O zamanlar 27 yaşındaydım ve işler istediğim gibi gitmemişti. Her şeyimi vermiştim ama kulüp ilerlemiyordu. Aklımda ayrılmak vardı ve sezon öncesi geri döndüm çünkü profesyonel olmak istiyordum. Woodward'la bir çıkış yolu aramak için konuştum ama o bunu engelledi. Artık United için oynamak istemiyordum ama bir profesyonel gibi davranmak zorundaydım. Sonra sakatlıklar geldi." diyerek sözlerini sürdürdü.

"KABUSA DÖNEN KAVGALAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Paul Pogba, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.