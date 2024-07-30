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Weghorst'tan transfer sözleri!

Adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Wout Weghorst, Kicker'a verdiği röportajda transfer durumu ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte transferin konusundaki flaş sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 16:45
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Weghorst'tan transfer sözleri!

Adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Wout Weghorst, Kicker'a verdiği röportajda transfer durumu ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE WEGHORST'UN SÖZLERİ:

İlgilenen birkaç takım var ve şimdi Burnley ile antrenmanlara başlıyorum. Başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum. Her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum.

Son yıllarda birçok kulüpte oynasam da mutlu ve şanslıydım. Burnley'ye transfer olarak Premier Lig hayalimi gerçekleştirdim. İstanbul'da geçirdiğim dönem muhteşemdi. Taraftarlar, duygular ve tutku açısından harika bir seçimdi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Manchester United bir hayalin daha gerçekleşmesi. Çok fazla gol atamasam da kupa kazandık. O dönemi sevgiyle hatırlıyorum.

Ajax'ın da kendisi için bir seçenek olduğunu ifade eden deneyimli forvet, "Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok.

2026 Dünya Kupası'nda oynamayı hedeflediğini belirten Weghorst, kısa süre içinde emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Şu anda 37 ya da 38 yaşına kadar oynamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve çok iyi durumdayım. Genç oyuncuları görünce 30'lu yaşlarımın başında kendimi farklı hissediyorum ama kesinlikle yaşlı değilim. Umarım EURO 2024, milli takımdaki son turnuvam olmaz. 2 yıl sonraki Dünya Kupası kesinlikle hedeflerim arasında. Goller atacağım ve orada olacağım.

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