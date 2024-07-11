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Uruguay Kolombiya maçı sonrası ortalık karıştı! Darwin Nunez taraftarlarla yumruklaştı

Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan Kolombiya, finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez, tribüne çıkıp Kolombiyalı taraftarlarla yumruklaştı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 09:16
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Uruguay Kolombiya maçı sonrası ortalık karıştı! Darwin Nunez taraftarlarla yumruklaştı

Uruguay ile Kolombiya, Copa America yarı finalinde karşı karşıya geldi. Bank of America'da oynanan müsabakayı Galatasaraylı Davinson Sanchez'in görev yaptığı Kolombiya 1-0 kazanarak finale yükseldi.

İkinci yarı boyunca bir kişi eksik oynayan rakibine kaybeden Uruguay'da karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşandı.

NUNEZ TARAFTARLARLA KAVGA ETTİ!

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından ortam gerildi ve Uruguaylı Darwin Nunez ile Kolombiyalı taraftarlar arasında kavga çıktı.

Tribüne çıkan Nunez, Kolombiyalı taraftarlarla yumruklaştı. Stadyumda görevli polisler, olayları yatıştırmakta güçlük çekti.

İşte o anlar...

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