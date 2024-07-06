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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Temmuz Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 07:51
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Çeyrek Final

19:00 İngiltere - İsviçre (TRT 1)

22:00 Hollanda - Türkiye (TRT 1)

Hazırlık - Türk Takımları

10:00 Beşiktaş - Ümraniyespor

20:00 Admira Wacker - Fenerbahçe (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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