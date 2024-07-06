BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Çeyrek Final 19:00 İngiltere - İsviçre (TRT 1) 22:00 Hollanda - Türkiye (TRT 1)

Hazırlık - Türk Takımları 10:00 Beşiktaş - Ümraniyespor 20:00 Admira Wacker - Fenerbahçe (S Sport Plus)

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