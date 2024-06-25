Şili - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Şili - Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Şili ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Şili - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞİLİ - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şili - Arjantin maçı 26 Haziran Salı günü saat 04:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Şili - Arjantin MAÇI CANLI İZLE - TIKLA