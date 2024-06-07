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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Haziran Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 08:13
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Haziran Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

14:00 Kamboçya - Moğolistan

18:30 Çekya - Malta (TRT Spor)

19:00 Ermenistan - Kazakistan

20:00 Arnavutluk - Azerbaycan

20:00 Belarus - Rusya

21:00 Romanya - Lihtenştayn

21:45 İngiltere - İzlanda (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

21:45 Polonya - Ukrayna (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Almanya - Yunanistan (TRT Spor)

21:45 İskoçya - Finlandiya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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