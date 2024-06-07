BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Haziran Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

14:00 Kamboçya - Moğolistan 18:30 Çekya - Malta (TRT Spor) 19:00 Ermenistan - Kazakistan 20:00 Arnavutluk - Azerbaycan 20:00 Belarus - Rusya 21:00 Romanya - Lihtenştayn 21:45 İngiltere - İzlanda (Exxen, S Sport, S Sport Plus) 21:45 Polonya - Ukrayna (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus) 21:45 Almanya - Yunanistan (TRT Spor) 21:45 İskoçya - Finlandiya

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