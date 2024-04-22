Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

İspanya LaLiga'daReal Madrid, El Clasico'da uzatmalarda bulduğu golle Barcelona'yı 3-2 mağlup etti.
La Liga'nın bitimine 6 hafta kala lider Real Madrid 81 puana çıkarak, ikinci sıradaki Barcelona (70) ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.
Real Madrid'de Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazanılan Barcelona maçının ardından milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ Ancelotti, Arda Güler sorusuna da cevap vererek ''Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." şeklinde konuştu.
"Arda Güler takımla birlikte sevinmedi." şeklinde gelen soruyu cevaplayan Ancelotti, "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.
ARDA, EL CLASICO'DA FORMA GİYEMEDİ Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.
Bu sezon ligde sadece 5 maçta ve toplamda 31 dakika süre alan Arda, Real Madrid'in son 5 maçında (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) oynama şansı bulamadı.