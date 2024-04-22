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Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

Son dakika spor haberleri... Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti 3-2 kazanılan Barcelona maçının ardından milli futbolcumuz Arda Güler hakkında flaş sözler söyledi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:49
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Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

İspanya LaLiga'daReal Madrid, El Clasico'da uzatmalarda bulduğu golle Barcelona'yı 3-2 mağlup etti.

Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

La Liga'nın bitimine 6 hafta kala lider Real Madrid 81 puana çıkarak, ikinci sıradaki Barcelona (70) ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

Real Madrid'de Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazanılan Barcelona maçının ardından milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ
Ancelotti, Arda Güler sorusuna da cevap vererek ''Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." şeklinde konuştu.

Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

"Arda Güler takımla birlikte sevinmedi." şeklinde gelen soruyu cevaplayan Ancelotti, "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.

Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Kısa süre sonra...

ARDA, EL CLASICO'DA FORMA GİYEMEDİ
Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.

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