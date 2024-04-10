Fenerbahçe maçı öncesi Medndilibar: Umutları buna bağlı...

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi olan temsilcimiz Fenerbahçe'yle ilgili konuştu. Medndilibar'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"F.BAHÇE'NİN TÜM UMUDU BUNA BAĞLI"

Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar. Bugün antrenmanda garip bir şey olmazsa takımımız şu an için hazır.

Olympiakos oyuncularından Fortounis ise basın toplantısında şunları söyledi:

"GOLÜ HEMEN BULURSAK BİZ KAZANIRIZ"

Kendi sahasında oynayan takımın maça hızlı başlaması lazım. Ama aynı zamanda rakibe dikkat etmeliyiz. Çok kaliteli futbolcuları var. Dinamik bir şekilde oyuna başlamamız çok önemli. Hızlı bir gol atmak bizim için çok önemli. Böylece maçı kazanabiliriz.

"OĞLUMUN BENİ GÖRMESİNİ İSTİYORUM"

Gerçekten birkaç yıl önce sakatlık sorunum vardı, sakatlıklar beni geriye götürdü ama ben çalışmayı bırakmadım. Eski seviyeme ulaşmak istiyorum. Sağlıklı olduğum için mutluyum. Futbolu çok seviyorum. Oğlumun, eskiden olduğu gibi oynadığımı görmesini istiyorum.

"KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Podence takıma çok yardım eden bir oyuncu. İyi anlaşıyoruz. Ama Olympiakos'un çok büyük oyuncuları ve bu boşluğu başarıyla doldurabilirler. Kim oynarsa oynasın, takıma yardım edecek ve elinden geleni yapacak.