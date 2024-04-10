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Cristiano Ronaldo Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 22:53
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Cristiano Ronaldo Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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