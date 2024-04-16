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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a İspanya'dan hasar davası

Son dakika spor haberleri... Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya takımlarından Barcelona'nın formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin euroluk hasar bırakmakla suçlanıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 08:57
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a İspanya'dan hasar davası

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin euroluk hasar bırakmakla suçlanıyor.

El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barcelona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barcelona'daki eve 230 bin euroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı. Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 euro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 euroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü. Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin euroluk bir kumanda. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar." dedi.

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