SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları

SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE📺 | Türkiye Futbol Federasyonu, şeffaf futbol anlayışını hayata geçirmek amacıyla Süper Lig'de VAR kayıtlarını yayımlamaya başladı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği'nin ardından hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuna sunuluyor. Peki 32. hafta VAR kayıtları açıklandı mı? TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

TFF SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 32. haftanın VAR kayıtları 16 Nisan Salı günü yayımlanması bekleniyor. Süper Lig'in 32. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalında yer alacak.

👉SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇLARI VE SKORLAR

⚽Trabzonspor A.Ş. 0 – 1 Ems Yapı Sivasspor

⚽Kasımpaşa A.Ş. 0 – 2 Tümosan Konyaspor

⚽Mke Ankaragücü 3 – 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

⚽Yukatel Adana Demirspor A.Ş. 0 - 0 Mondihome Kayserispor

⚽Beşiktaş A.Ş. 1 – 1 Yılport Samsunspor

⚽Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 2 – 3 Rams Başakşehir Futbol Kulübü

⚽Atakaş Hatayspor 0 – 3 İstanbulspor A.Ş.

⚽Çaykur Rizespor A.Ş. 3 – 0 Bıtexen Antalyaspor

⚽Vavacars Fatih Karagümrük 1 – 2 Fenerbahçe A.Ş.

⚽Corendon Alanyaspor 0 – 4 Galatasaray A.Ş.

Süper Lig geçtiğimiz haftaların var kayıtlarını izlemek için TIKLAYIN

VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."