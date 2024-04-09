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Lionel Messi'nin futboldan sonraki mesleği belli oldu!

Son dakika spor haberleri... MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin kariyerini noktaladıktan sonra yapacağı meslek belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 09:48
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Lionel Messi'nin futboldan sonraki mesleği belli oldu!

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi ile ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi. Inter Miami'deki maaşı merak edilen Lionel Messi'nin kramponlarını astıktan sonraki muhtemel mesleği belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre Inter Miami'nin sahiplerinden Jorge Mas, dünyaca ünlü yayın organlarından Forbes'a konuştu. Jorge Mas, Lionel Messi'nin sözleşmesinin ayrıntılarını duyurdu.

Lionel Messi'nin çok merak edilen yıllık kazancı belli oldu. Arjantinli futbolcunun MLS ekibinden yıllık 50-60 milyon dolar arasında kazancının olduğu aktarıldı. Jorge Mas, Lionel Messi'nin sözleşmesinde özel bir maddenin daha yer aldığını vurguladı. Lionel Messi'nin sözleşmesinde futbolu bıraktıktan sonra Inter Miami'de yönetici olarak görev alabileceğine dair madde bulunduğu kaydedildi.

36 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Inter Miami'de 6 karşılaşmada forma şansı buldu. Arjantinli oyuncu bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Lionel Messi takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek. 36 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Newell's Old Boys altyapısında yetişen Lionel Messi daha sonra Barcelona ve Paris Saint Germain'de uzun süre forma giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 180 maça çıkan yıldız futbolcu, 106 gol atma başarısı gösterdi.

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