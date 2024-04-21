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Coventry City 3-3 Manchester United | Penaltılar: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere FA Cup yarı finalinde Coventry City ile Manchester United kozlarını paylaştı. Normal süresi 3-3'lük skorla biten maçta Manchester United penaltı atışları sonucunda adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 20:40
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Coventry City 3-3 Manchester United | Penaltılar: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere FA Cup yarı final müsabakasında Coventry City ile Manchester United Wembley'de karşı karşıya geldi. Maçta 90 dakikada 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 23. dakikada Scott McTominay, 45+1'de Harry Maguire ve 58. dakikada Bruno Fernandes kaydettti.

Coventry City'nin gollerini ise 71. dakikada Ellis Reco Simms, 79. dakikada Callum Luke O'Hare ve 90+5. dakikada penaltıdan

Haji Amir Wright attı.

Normal süresi 3-3 biten maçta Manchester United, Coventry City'i penaltılarda 4-2 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar böylelikle FA Cup'ta finalde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'nin rakibi oldu.

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