Coventry City 3-3 Manchester United | Penaltılar: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere FA Cup yarı final müsabakasında Coventry City ile Manchester United Wembley'de karşı karşıya geldi. Maçta 90 dakikada 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United'ın gollerini 23. dakikada Scott McTominay, 45+1'de Harry Maguire ve 58. dakikada Bruno Fernandes kaydettti.
Coventry City'nin gollerini ise 71. dakikada Ellis Reco Simms, 79. dakikada Callum Luke O'Hare ve 90+5. dakikada penaltıdan
Haji Amir Wright attı.
Normal süresi 3-3 biten maçta Manchester United, Coventry City'i penaltılarda 4-2 mağlup etti.
Kırmızı Şeytanlar böylelikle FA Cup'ta finalde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'nin rakibi oldu.