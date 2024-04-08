Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Yunan yıldız Bakasetas'tan Fatih Terim hakkında dikkat çeken sözler geldi. İşte Bakasetas'ın açıklamaları...
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BAKASETAS: TERİM BİR ŞAMPİYON
Trabzonspor'dan ayrılarak Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, teknik direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Aris ile oynanan maçın ardından ERT'ye açıklamalarda bulunan Bakasetas, kötü oynadıkları maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Milliyet'in derlediği haberde Bakasetas, Fatih Terim'in Panathinaikos'u yeniden şampiyonluğa taşıyabileceğini aktardı ve şunları söyledi:
"Bizim için önemli bir maçtı, mutlu olacağımız tek sonuç üç puan olurdu, bunu başardık. Kesinlikle en iyi oyunumuz değildi ama böyle durumlarda sonuç performanstan daha önemlidir."
"Çok memnunuz ama hala çok önemli maçlarımız var, hedefimize ulaşmak için maç maç gidiyoruz. Maçın kaderini ilk gol belirledi, hangi takım erken gol atarsa sonucu o alacaktı."
"Terim'i asla eleştirmiyorum, tecrübesi var, onu destekliyoruz, buraya neden geldiğini biliyoruz, o bir şampiyon."
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