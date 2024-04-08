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Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Yunan yıldız Bakasetas'tan Fatih Terim hakkında dikkat çeken sözler geldi. İşte Bakasetas'ın açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 12:03
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Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda Aris'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Şampiyonluk play-off turunda 4 karşılaşmada 3 galibiyet sevinci yaşayan Panathinaikos 67 puanla liderlik koltuğunda oturan PAOK'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BAĞIRIYOR"

Yunan medyasının birçok kez eleştirisine maruz kalan tecrübeli teknik adam AEK ve Aris karşısında alınan galibiyetlerin ardından övgüleri topladı.

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

Yunanistan'da yayın yapan Liver Sport, Fatih Terim için "Yedek kulübesinde oyunu çizdi ve resmetti. Şampiyonluk için bağırıyor." ifadesini kullandı.

Live Sport, Panathinaikos'un 2010'dan sonra şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediğini haberleştirerek "Fatih Terim'in ekibi, 2010'dan bu yana elde edilemeyen lig şampiyonluğuna doğru yürüyüşünü sürdürme şansına sahip." ifadelerine yer verdi.

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

BAKASETAS: TERİM BİR ŞAMPİYON

Trabzonspor'dan ayrılarak Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, teknik direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

Aris ile oynanan maçın ardından ERT'ye açıklamalarda bulunan Bakasetas, kötü oynadıkları maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

Milliyet'in derlediği haberde Bakasetas, Fatih Terim'in Panathinaikos'u yeniden şampiyonluğa taşıyabileceğini aktardı ve şunları söyledi:

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

"Bizim için önemli bir maçtı, mutlu olacağımız tek sonuç üç puan olurdu, bunu başardık. Kesinlikle en iyi oyunumuz değildi ama böyle durumlarda sonuç performanstan daha önemlidir."

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

"Çok memnunuz ama hala çok önemli maçlarımız var, hedefimize ulaşmak için maç maç gidiyoruz. Maçın kaderini ilk gol belirledi, hangi takım erken gol atarsa sonucu o alacaktı."

Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!

"Terim'i asla eleştirmiyorum, tecrübesi var, onu destekliyoruz, buraya neden geldiğini biliyoruz, o bir şampiyon."

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