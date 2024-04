Futbol dünyası yasta! Luke Fleurs vurularak ödürüldü

Güney Afrika'nın önde gelen takımlarından Kaizer Chiefs formasını terleten Luke Fleurs trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Kaizer Chiefs sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 24 yaşındaki savunma oyuncusunun fidye için kaçırılmasının ardından polis müdahalesini beklerken silahla vurulduğunu açıkladı.

Yaşanan bu olay futbol dünyasını derinden üzdü.

Luke Fleurs, Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın da güncel olarak formasını terletiyordu.

İŞTE OYUNCUNUN KULÜBÜNDEN YAPILAN PAYLAŞIM:

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time. The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41