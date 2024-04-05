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Futbol dünyası yasta! Luke Fleurs vurularak ödürüldü

Futbol dünyası Güney Afrika'nın Kaizer Chiefs takımında forma terleten 24 yaşındaki Luke Fleurs'un trajik ölümüyle sarsıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 12:22 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 12:23
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Futbol dünyası yasta! Luke Fleurs vurularak ödürüldü

Güney Afrika'nın önde gelen takımlarından Kaizer Chiefs formasını terleten Luke Fleurs trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Kaizer Chiefs sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 24 yaşındaki savunma oyuncusunun fidye için kaçırılmasının ardından polis müdahalesini beklerken silahla vurulduğunu açıkladı.

Yaşanan bu olay futbol dünyasını derinden üzdü.

Luke Fleurs, Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın da güncel olarak formasını terletiyordu.

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