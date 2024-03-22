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Enis Destan: Gruptan çıkmak istiyoruz

Ümit Milli Takım'ın oyuncularından Enis Destan, “İtalya maçını kazanırsak önümüzde güzel maçlar olacak. Biz de bu gruptan çıkmak istiyoruz” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 01:13
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Enis Destan: Gruptan çıkmak istiyoruz

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından futbolculardan Enis Destan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda dominant bir oyun sergilediklerini söyleyen Enis Destan, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6'ncı maçında deplasmanda İtalya ile oynanacak karşılaşmaya dair, şunları kaydetti:

"Bugün oynadığımız maç İtalya maçına hazırlıktı. İkinci yarıda oyundan düşsek de skoru tuttuk ve kazandık. İtalya maçını kazanırsak önümüzde güzel maçlar olacak. Biz de bu gruptan çıkmak istiyoruz."

"ÖNÜMÜZDE ÇOK GÜZEL BİR SÜREÇ VAR"

Önlerinde güzel bir süreç olduğunu ifade eden Enis Destan, şu yorumlarda bulundu:

"Bugün A Milli Takım'daki ağabeylerimize başarılar diliyorum. Önümüzde çok güzel bir süreç var. Kenan takımda oynuyor, Semih kardeşim var. Hepimiz oynuyoruz. Bunların takdirini hocalarımız yapacak."

"GEREKENLERİ YÖNETİCİLERİMİZ VE BAŞKANLARIMIZ SÖYLER"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olayların olmaması gerektiğini söyleyen Enis Destan, şu ifadeleri kullanarak konuşmasını tamamladı:

"Trabzon'daki olaylar geçen hafta yaşanmaması gereken olaylardı. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Gerekenleri yöneticilerimiz ve başkanlarımız söyler."

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