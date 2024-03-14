Trabzonspor'da Enis Bardhi ve Adana Demirspor'dan Jovan Manev Makedonya Milli Takımı'na çağrıldı!

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, bu ay Antalya'da Moldova ve Karadağ ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

Son olarak Kuzey Makedonya'nın 28 kişilik aday kadrosu açıklanırken Trabzonspor'dan Enis Bardhi ve Adana Demirspor'dan Jovan Manev kadroya davet edildi.

18 Mart'ta Antalya'da kampa girecek olan Makedon Milli Takımı, 22 Mart Cuma günü Moldova ile kozlarını paylaşacak. 26 Mart Salı günü ise Karadağ ile mücadele edecek. Her iki maç da Mardan Stadı'nda oynanacak.

İŞTE MAKEDONYA'NIN ADAY KADROSU:

Kaleciler: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Shishkovski (Ararat), Igor Aleksovski (Rabotnichki), Dejan Iliev (Sarajevo)

Defans: Visar Musliu (Paderborn), Todor Todoroski (Poli Iași), Nikola Serafimov (Fehervar), Jovan Manev (Adana Demirspor), Ezgjan Alioski (Al Ahli), Bojan Dimoski (Akron), Ahmed Iljazovski (Hvidovre) Stefan Ashkovski (Alashkert), Gjoko Zajkov (Craiova), Darko Velkovski (Dinamo Bükreş)

Orta saha: Enis Bardhi (Trabzonspor), Jani Atanasov (Cracovia), Agon Elezi (Bochum), David Babunski (Mezokövesd), Tihomir Kostadinov (Piast), Davor Zdravkovski (Motherwell), Eljif Elmas (Leipzig)

Forvet: Bojan Miovski (Aberdeen), Milan Ristovski (Bohemians), Darko Churlinov (Schalke), Aleksandar Trajkovski (Hajduk Split), Dimitar Mitrovski (Varazdin), Erdon Daci (Beveren), Lirim Qamili (Hvidovre)