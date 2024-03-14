UEFA Başkanı Ceferin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de yer aldı.

İtalya ile ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aleksander Ceferin, Başkan Büyükekşi ile beraber diğer UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimallerini değerlendirdi.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ: EURO 2032'NİN YANI SIRA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZ DİĞER UEFA ORGANİZASYONLARININ ÖN GÖRÜŞMELERİNİ YAPTIK

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün İstanbul'da UEFA Başkanı Ceferin ile özel bir görüşme gerçekleştirdik. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini, ilgili bakanlıklarımızın sorumluluk alanlarıyla ilgili ciddiyetle sürdürdükleri planlamalarını UEFA ile paylaştık. Geçen hafta TFF olarak ev sahipliği yaptığımız ve UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ile Süper Lig kulüplerimizin yetkililerinin katıldığı Avrupa kupalarının yeni formatına dair bilgilendirme toplantısının sonuçlarını değerlendirdik. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili son hazırlıkları gözden geçirdik. EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık." ifadelerini kullandı.

UEFA BAŞKANI CEFERİN, BU AKŞAM FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE VE 22 MART'TA MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇLARINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

İstanbul'daki temaslarını sürdüren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da eşlik ederken, Ceferin bu akşam Konferans Ligi son 16 rövanş maçında Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçını tribünden izleyecek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel müsabakayı Puskás Arena'da beraber izleyecekler.