Haberler Futbol Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Bosna Hersek ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Bosna Hersek - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Bosna Hersek ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Ukrayna maçı 21 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri’ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak
Son dakika: MSB'den haftalık 'Z' raporu! Irak’ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak
G.Saray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...
Icardi'ye dünya devi talip oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Robinho hapis cezasını ülkesinde çekecek
Portekiz - İsveç maçı ne zaman?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 | Son dakika MSÜ KHO, DHO, HHO sonuçları sorgula
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular... G.Saray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular... 11:40
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı 11:16
Cebelitarık - Litvanya maçı ne zaman? Cebelitarık - Litvanya maçı ne zaman? 11:09
Kartal'ın kayıp yıldızı! Eski günlerine dönemedi Kartal'ın kayıp yıldızı! Eski günlerine dönemedi 10:54
Advocaat'tan Türkiye'ye büyük övgü! Advocaat'tan Türkiye'ye büyük övgü! 10:34
Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi 10:25
Daha Eski
F.Bahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse... F.Bahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse... 09:20
F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında... F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında... 09:21
Milli maç ne zaman? Milli maç ne zaman? 09:41
Sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda Sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda 09:54
Anadolu Efes maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? Anadolu Efes maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? 09:57
Kevin Durant Shaquille O'Neal'ı geçti! Kevin Durant Shaquille O'Neal'ı geçti! 10:04