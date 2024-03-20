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A Milli Kadın Futbol Takımı’nın eleme programı belli oldu!

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maç programı belli oldu. Millilerimiz, iç sahadaki maçlarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:59
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A Milli Kadın Futbol Takımı’nın eleme programı belli oldu!

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden kazanan ve B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşmişti. Millilerin maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, grubun ilk mücadelesinde 5 Nisan Cuma günü İsviçre'ye konuk olacak.

A Milliler iç saha karşılaşmalarında ise 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadyumu'nda, 31 Mayıs Cuma günü de Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynayacak. 12 Temmuz Cuma günü oynanması planlanan Türkiye - İsviçre mücadelesinin stadı ve tüm maçların saatleri daha sonra açıklanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yer aldığı grubun maç programı şöyle:

5 NİSAN CUMA

İsviçre - Türkiye

Macaristan - Azerbaycan

9 NİSAN SALI

Türkiye- Macaristan (Pendik Stadyumu)

Azerbaycan - İsviçre

31 MAYIS CUMA

Türkiye - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)

İsviçre - Macaristan

4 HAZİRAN SALI

Azerbaycan - Türkiye

Macaristan - İsviçre

12 TEMMUZ CUMA

Türkiye - İsviçre (Stadyum daha sonra açıklanacak)

Azerbaycan - Macaristan

16 TEMMUZ SALI

Macaristan - Türkiye

İsviçre - Azerbaycan

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