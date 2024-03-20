Arda Turan'a İspanya'da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da futbol oynadığı dönemde vergi kaçırmaktan dolayı iki ayrı suçtan bir yıl hapis cezası aldı.

Barselona Adalet Sarayı 13. Nolu Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya Maliyesi'nden vergi kaçırmakla suçlanan Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada hükmü kabul eden ve anlaşma yoluna giden Arda Turan'ın, 2015'ten 303 bin 162 avro ve 2016'dan 330 bin avro olan ceza tutarlarını ödediği, kalan 617 bin 773 avroluk borcu ise 6 taksitle ödeyeceği ifade edildi.

Öte yandan verilen cezanın iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği ve Turan'ın cezaevine girmeyeceği belirtildi.

Ayrıca Arda Turan'ın, savcılığın hazırladığı belgede, "İspanya'da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı" dile getirildi.

2011-15'de Atletico'da forma giyen Turan, 2015-18 yılları arasında da Barselona'da oynamıştı.

DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK FUTBOLCU CEZA ALMIŞTI

İspanya'da son yıllarda birçok futbolcu vergi kaçırma suçundan dolayı cezaya çarptırıldı. Dünyaca ünlü futbolculardan Lionel Messi 2 milyon Euro, Cristiano Ronaldo ise suçunu kabul ederek 18.7 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı. Real Madrid forması giydiği dönemde Brezilyalı futbolcu Marcelo, Portekizli Fabio Coentrao, Luka Modric ve Angel Di Maria da bu suçtan dolayı ceza alan diğer isimler olmuştu. Ayrıca 2019-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Radamel Falcao da Atletico Madrid'te oynadığı dönemde aynı suçtan dolayı 9 milyon Euro ceza almıştı. Listedeki oyuncular, Arda Turan gibi 2 yıldan daha düşük bir süre hapis cezası aldıkları için hapse girmemişlerdi.