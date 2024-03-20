Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, iç transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı.
Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı.
Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
SIRA ABDÜLKERİM'DE
Sabah'ın haberine göre; yerli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ücretini iyileştiren sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi.
19.5 milyon TL'ye oynayan 29 yaşındaki stopere de zam yapılacak ve takım içi dengeler korunacak.
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 2 bin 873 dakika süre aldı.
Milli futbolcu, takımına 6 gollük bir katkı sağladı.
Abdülkerim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeriyse 9.5 milyon Euro.
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