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Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:12
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Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştığı Kasımpaşa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3 puanın sahibi olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine sayılı hafta kala iç transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Sezonun bitmesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya hazırlanan Cimbom, takıma katkı veren isimlerle de sözleşme uzatacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, iç transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

SIRA ABDÜLKERİM'DE

Sabah'ın haberine göre; yerli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ücretini iyileştiren sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

19.5 milyon TL'ye oynayan 29 yaşındaki stopere de zam yapılacak ve takım içi dengeler korunacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 2 bin 873 dakika süre aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Milli futbolcu, takımına 6 gollük bir katkı sağladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı...

Abdülkerim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

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