Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımları!

Spor camiası, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma mesajları yayınladı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...

#18Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷 #ÇanakkaleGeçilmez pic.twitter.com/xMmJRDPbbD — TBF (@TBF) March 18, 2024

Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/9YXR1oqAWS — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) March 17, 2024

109 yıl önce, şimdi ve daima... Çanakkale geçilmez! 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun! Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.#HentbolSenin #18Mart #ÇanakkaleGeçilmez pic.twitter.com/mh7u4jigVT — Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) March 17, 2024

🇹🇷 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan savunmasında yitirdiğimiz sekiz kahraman oyuncumuzun emanetine ilelebet sahip çıkacağız. "Biz… pic.twitter.com/QBsJL6ZODz — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 17, 2024