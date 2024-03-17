Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Juventus Teknik Direktörü Massimilano Allegri, Kenan Yıldız hakkında konuştu. Allegri, Kenan'ın son zamanlarda fazla süre almamasına rağmen kalitesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

İtalya Serie A'da yarın Genoa'yı ağırlayacak Juventus'ta Allegri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca, Kenan Yıldız hakkında "son zamanlarda daha az süre aldı ama harika niteliklere sahip ve kalitesi çok yüksek. Sakin bir şekilde ve fazla sorumluluk almadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor." dedi.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 27 maçta süre aldı. 18 yaşındaki oyuncu 5 gol kaydederken 1 asist yaptı.