Haberler Futbol Ciro Immobile Inter yolunda! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ciro Immobile Inter yolunda! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaklaşık 8 yıldır Lazio forması giyen Ciro Immobile için Inter iddiası ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 14:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ciro Immobile Inter yolunda! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaklaşık 8 yıldır Lazio forması giyen Ciro Immobile'nin İtalyan ekibindeki dönemi sona erebilir.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter, Lazio'nun 34 yaşındaki forvetini kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Haberde İtalyan devinin yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Oyuncunun Lazio ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Son dönemde taraftarların ağır eleştirisine maruz kalan yıldız futbolcunun ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 canlı yayın ile Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı izle
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi! Kürsüden Başkan Erdoğan'a mesaj verdi: Yeni yüzyılın kurtarıcı liderisiniz bırakamazsınız
Akyazı'da dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kenan'ı öve öve bitiremedi!
Bugün kimin maçı var 17 Mart?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? 14:19
Immobile transferdinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray... Immobile transferdinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray... 14:17
Rennes - Marsilya maçı ne zaman? Rennes - Marsilya maçı ne zaman? 13:49
Montpellier - PSG maçı ne zaman? Montpellier - PSG maçı ne zaman? 13:53
A Milli Takım'ın programı belli oldu! A Milli Takım'ın programı belli oldu! 14:00
F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı 14:01
Daha Eski
Trabzonspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:05
Trabzonspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:07
Kasımpaşa - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Kasımpaşa - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:11
Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? 12:12
Brest - Lille maçı ne zaman? Brest - Lille maçı ne zaman? 13:32
Monaco - Lorient maçı ne zaman? Monaco - Lorient maçı ne zaman? 13:38