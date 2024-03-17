Ciro Immobile Inter yolunda! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaklaşık 8 yıldır Lazio forması giyen Ciro Immobile'nin İtalyan ekibindeki dönemi sona erebilir.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter, Lazio'nun 34 yaşındaki forvetini kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Haberde İtalyan devinin yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Oyuncunun Lazio ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Son dönemde taraftarların ağır eleştirisine maruz kalan yıldız futbolcunun ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.