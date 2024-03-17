Haberler Futbol Benfica'da Orkun Kökçü kadroya alınmadı!

Benfica'da Orkun Kökçü kadroya alınmadı!

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj sebebiyle kadro dışı bırakıldığı iddaa edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 21:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica'da Orkun Kökçü kadroya alınmadı!

Benfica'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, Portekiz Ligi'nin 26'ncı haftasında oynanacak Casa Pia - Benfica maçının kadrosuna alınmadı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in Orkun Kökçü'yü yaptığı açıklamaları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Record'un haberine göre Orkun Kökçü'nün kadro dışı kalmasına sebebiyet veren açıklama şu şekilde:

"Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır."

Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla toplamda 34 maçta forma giyerken, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
‘Altın Oran’ ölçülerine göre dünyanın en mükemmel 10 kadını! Bakın listede ilk sırada kim var!
Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... "İstanbul Murat'ına erecek"
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yabancı hakem cevabı!
Ferdi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool'u deviren ManU yarı finalde!
Chelsea yarı finale yükseldi!
💥Süper Loto çekildi! (17 Mart)
Yarın okul var mı yok mu?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica'da Orkun Kökçü kadroya alınmadı! Benfica'da Orkun Kökçü kadroya alınmadı! 21:17
İsmail Kartal'a yabancı cisim geldi! İsmail Kartal'a yabancı cisim geldi! 20:52
Volkan Demirel: 3 puan aldığımız için mutluyuz! Volkan Demirel: 3 puan aldığımız için mutluyuz! 20:06
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 20:07
Lider Leverkusen hata yapmadı! Lider Leverkusen hata yapmadı! 20:37
Trabzonspor taraftarından anlamlı pankart! Trabzonspor taraftarından anlamlı pankart! 20:39
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray kazandı, F.Bahçe'nin... Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray kazandı, F.Bahçe'nin... 18:41
Uğurlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! Uğurlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! 18:42
Okan Buruk'tan Ali Koç'a cevap! Okan Buruk'tan Ali Koç'a cevap! 18:47
Galibiyet 3’lüsü Carlos Vinicius’tan! Galibiyet 3’lüsü Carlos Vinicius’tan! 18:57
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 18:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yabancı hakem cevabı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yabancı hakem cevabı! 19:04