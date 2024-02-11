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Nijerya 1-2 Fildişi Sahili (MAÇ SONUCU - ÖZET) Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili

Nijerya ile Fildişi Sahili, Afrika Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fildişi Sahili, kupayı müzesine götürdü. Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri Franck Kessie ve Sebastian Haller kaydetti. Nijerya'nın tek golü William Troost-Ekong'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 01:03
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Nijerya 1-2 Fildişi Sahili (MAÇ SONUCU - ÖZET) Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili

Afrika Kupası finalinde Nijerya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçta hakem Dahane Beida düdük çaldı.

Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Fildişi Sahili kupayı müzesine götürdü.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Franck Kessie ve 81. dakikada Sebastian Haller kaydetti. Nijerya'nın tek golü 38. dakikada William Troost-Ekong'dan geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Aurier, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Singo'ya bıraktı.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ!

Nijerya'yı devirerek mutlu sona ulaşan Fildişi Sahili, Afrika Kupası'nı üçüncü kez kazanma başarısı gösterdi. Fildişi Sahili daha önce 1992 ve 2015 yılında şampiyonluğu kazanmıştı.

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