Haberler Futbol Newport County 2-4 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) Altay Bayındır galibiyetle başladı!

Newport County 2-4 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) Altay Bayındır galibiyetle başladı!

İngiltere FA Cup 4. Tur maçında A Milli Takım'ın file bekçisi Altay Bayındır'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Manchester United deplasmanda Newport'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve turnuvada üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:39 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newport County 2-4 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) Altay Bayındır galibiyetle başladı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4'üncü Turu'nda oynanan Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıktı. Altay'ın kaleyi koruduğu maçta Manchester ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Manchester United, FA Cup mücadelesinde Rodney Parade'de Newport County ile karşı karşıya geldi. Manchester, karşılaşmayı 4-2 kazanırken 25 yaşındaki file bekçisi, yeni takımının ilk kez formasını giydi. Manchester temsilcine turu getiren golleri 7'nci dakikada Bruno Fernandes, 13'üncü dakikada Kobbie Mainoo, 68'inci dakikada Antony ve 90+4'üncü dakikada Rasmus Hojlund kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerinin altına ise 36'ncı dakikada Bryn Morris ve 47'nci dakikada Will Evans imzasını attı.

Öte yandan Altay, Machester United formasını giyen ilk Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti'den açıklama | 2 katil zanlısı yakalandı
A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Terim ligde ilk kez kaybetti!
Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Ocak 2024)
Esenler'de elektrik ne zaman gelecek? (28 Ocak 2024)
Bahçelievler'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can neden oynamadı? Kartal açıkladı İrfan Can neden oynamadı? Kartal açıkladı 23:09
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! 22:48
Altay: Bu duyguyu tarif edemem! Altay: Bu duyguyu tarif edemem! 22:38
Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı 22:32
A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 22:00
Çağlar Söyüncü tribünden izledi! Çağlar Söyüncü tribünden izledi! 21:49
Daha Eski
G.Saray Gaziantep FK maçına hazır! G.Saray Gaziantep FK maçına hazır! 21:44
Altay galibiyetle başladı! ManU turladı Altay galibiyetle başladı! ManU turladı 21:39
F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! 19:18
F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! 19:21
"Kazandığımız için mutluyuz!" "Kazandığımız için mutluyuz!" 19:36
Şota Arveladze: Devamı gelecek Şota Arveladze: Devamı gelecek 19:38