TRANSFER HABERLERİ | Arzu Karabulut Galatasaray Petrol Ofisi’nde!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Arzu Karabulut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli orta saha oyuncusu Arzu Karabulut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan, Fortuna Köln ve Bayer Leverkusen formalarını giyen Karabulut, Türkiye'de de Konak Belediyespor, Trabzon İdmanocağı, Ataşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Alg Spor ekibinde forma giydi. Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu, kadın liglerimizde forma giydiği 157 maçta 87 gol kaydetti. Arzu Karabulut, 2015-16 sezonunda attığı 23 golle ligimizde en çok gol atan oyuncu olurken, 50 kez A Milli Takım forması giydi, çeşitli kategorilerde de toplamda 97 kez milli formayı terletti. Oyuncumuza Galatasaray forması altında başarı dolu bir sezon diliyoruz."