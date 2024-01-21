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Panathinaikos Asteras maçı CANLI İZLE | Panathinaikos - Asteras maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos evinde Asteras'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:10
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Panathinaikos Asteras maçı CANLI İZLE | Panathinaikos - Asteras maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Panathinaikos - Asteras maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Asteras kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ASTERAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Asteras maçı 21 Ocak Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS - ASTERAS MAÇI CANLI İZLE

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