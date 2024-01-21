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Fas - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fas ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:00
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Fas - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Fas - Demokratik Kongo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fas ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fas - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAS - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas - Demokratik Kongo maçı 21 Ocak Pazar günü saat 17:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

FAS - DEMOKRATİK KONGO MAÇI CANLI İZLE

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