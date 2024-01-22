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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Kupa'da son 16 turu kura çekimi heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Son 16 turu kura çekimi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz verilecek. ZTK kura çekimi canlı izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 07:51
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Kupa'da son 16 turu kura çekimi heyecanı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi başlıyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği ve Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler için ZTK son 16 turu kurası canlı yayını haberimizde bulabilrisiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

ZTK son 16 turu kurası canlı yayın izlemek için tıklayın...

SERİ BAŞI TAKIMLAR;

  • FENERBAHÇE

  • GALATASARAY

  • BEŞİKTAŞ

  • TRABZONSPOR

  • BAŞAKŞEHİR FK

  • KONYASPOR

  • F. KARAGÜMRÜK

  • ANKARAGÜCÜ

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR;

  • ANTALYASPOR

  • SİVASSPOR

  • GAZİANTEP FK

  • HATAYSPOR

  • SAMSUNSPOR

  • BANDIRMASPOR

  • GENÇLERBİRLİĞİ

  • 24 ERZİNCANSPOR

ASpor CANLI YAYIN

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