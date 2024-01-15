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Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! Messi bir ödül daha kazandı

FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Inter Miami'nin Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 01:19
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Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! Messi bir ödül daha kazandı

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Inter Miami'nin Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.

- Yılın teknik direktörü Guardiola

Geçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman aldı. Wiegman 2017, 2020 ve 2022'den sonra 4. kez ödülün sahibi oldu.

Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya gitti.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, Brezilya A Milli Takımı futbolcuları kazandı. Oyuncular, formasını giydiği Real Madrid'in İspanya ligindeki bir maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan takım arkadaşları Vinicius'a destek olmak için sahaya siyah formalarla çıkmıştı.

FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki çocuğuna şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.

- Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias

Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne

Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius

Kadınlar:

Kaleci: Mary Earps

Savunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood

Orta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati

Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr

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