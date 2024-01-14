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AEK 2-2 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fatih Terim...

Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligde çıktığı üçüncü maçında konuk olduğu AEK ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 23:59
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AEK 2-2 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fatih Terim...

Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ekipleri karşı karşıya getiren maçta AEK ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, maçın 24. dakikasında Levi Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Panathinaikos, 31. dakikada Tin Jedvaj'la skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Panathinaikos, 66. dakikada Willian Arao'nun golüyle 2-1 öne geçerken AEK, 90+6. dakikada Levi Garcia'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e yükseltti. AEK ise 39 puana çıktı. PAS Giannina'yı 4-0 yenen PAOK, 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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