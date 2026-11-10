Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!
Galatasaray'da zemin sorunu için çalışmalar başlıyor. RAMS Park'ta çimlerin o maçtan önce toparlanması hedefleniyor. İşte sarı-kırmızılı camiada gündemi meşgul eden probleme dair son gelişmeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:26
Galatasaray'ın, milli ara öncesinde Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta da yine zemin sorunu göze çarpmıştı.
Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı camia kolları sıvadı.
Kısa süre içerisinde eski halini aratır bir duruma gelen RAMS Park'ın artık yeşili andırmayan zemini, milli arada her gün tedavi görecek.
Samsun maçına kadar zeminin biraz olsun toparlanması hedefleniyor.
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