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Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Galatasaray'da zemin sorunu için çalışmalar başlıyor. RAMS Park'ta çimlerin o maçtan önce toparlanması hedefleniyor. İşte sarı-kırmızılı camiada gündemi meşgul eden probleme dair son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:26
Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Galatasaray kısa süre önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etmişti.

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Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Cimbom kritik mücadeleden 2-0'lık skorla zaferle ayrılmasına karşın RAMS Park'ın zemin sorunu gündeme oturmuştu.

Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Hatta karşılaşmanın ardından sakatlanan Victor Osimhen'in saha zemini için mücadele oynanırken vermiş olduğu tepki dikkatlerden kaçmamıştı.

Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Galatasaray'ın, milli ara öncesinde Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta da yine zemin sorunu göze çarpmıştı.

Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı camia kolları sıvadı.

Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Kısa süre içerisinde eski halini aratır bir duruma gelen RAMS Park'ın artık yeşili andırmayan zemini, milli arada her gün tedavi görecek.

Galatasaray'da zemin çalışmaları için kollar sıvandı!

Samsun maçına kadar zeminin biraz olsun toparlanması hedefleniyor.

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