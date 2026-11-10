Kuzmichev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler." ifadelerini kullandı.