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Anasayfa Galatasaray Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus futbolcu, Fenerbahçe ve Muhammed Salah ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:00
Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde 5 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmişti.

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Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Sarı-kırmızılıların Rafael Leao ile birlikte en çok konuşulan transferiyle Aleksey Batrakov oldu.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus yıldızı 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, etkili oyunu ve yaptığı skor katkısıyla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Yönetimin, şimdiden birçok Avrupa devinin radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde iyileştirmeye gideceği ve serbest kalma bedelini 55 milyon Euro'dan 100 milyon Euro'ya çıkaracağı iddia edilmişti.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Yıldız futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev de önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Kuzmichev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler." ifadelerini kullandı.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen Aleksey Batrakov, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Batrakov'un Fenerbahçe ve Muhammed Salah ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

Match TV'ye konuşan Aleksey Batrakov'un açıklamaları şu şekilde:

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

"GALATASARAY'DA BU KADAR YILDIZ OLMASI BENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

"Galatasaray'da bu kadar çok yıldız futbolcunun bulunması beni şaşkına çevirdi. Ancak hepsiyle rahatça iletişim kurulabiliyor. Açıkçası en büyük endişem takıma uyum sağlamakta zorlanmaktı. Fakat Osimhen, Leao ve diğer futbolcularla hiçbir sorun yaşamadım. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım."

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

SALAH VE OSIMHEN SÖZLERİ

"Türkiye Ligi'ne futbolcuların sadece kariyerlerinin son dönemini geçirmek için geldiklerini söyleyemem. Belki Salah böyle yapmış olabilir ama Osimhen kesinlikle öyle değil. O gerçekten mücadele ediyor."

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

"YAŞLI BİR KADROMUZ YOK, BELKİ FENERBAHÇE'DEKİ OYUNCULAR YAŞLIDIR"

"Galatasaray'ın çok yaşlı bir kadroya sahip olduğunu da söyleyemem. Belki Fenerbahçe'deki oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizim takımımızda böyle bir durum yok.

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

"SALAH KALİTESİNİ HEMEN GÖSTERMEYE BAŞLADI"

"Öte yandan Salah, Trabzonspor'da kalitesini hemen göstermeye başladı. Şimdiden goller atıyor ve skora katkı sağlıyor."

Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe ve Salah...

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