Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik 2 karşılaşma öncesi Uluslar Ligi'ndeki en değerli takımlara haberimizde yer verdik. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 12:26
14- Yunanistan | 325.10 milyon Euro
13- Sırbistan | 341.50 milyon Euro
12- Hırvatistan | 424.80 milyon Euro
11- Danimarka | 430 milyon Euro
10- Türkiye | 446.50 milyon Euro
9- Belçika | 564.80 milyon Euro
8- Norveç | 647.10 milyon Euro
7- Hollanda | 686.00 milyon Euro
6- Almanya | 873,50 milyon Euro
5- İtalya | 922 milyon Euro
4- Portekiz | 1.06 milyar Euro
3- İspanya | 1.44 milyar Euro
2- Fransa | 1.44 milyar Euro
1- İngiltere | 1.53 milyar Euro
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