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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik 2 karşılaşma öncesi Uluslar Ligi'ndeki en değerli takımlara haberimizde yer verdik. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 12:26
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Belçika ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ay-yıldızlı takımın piyasa değeri göze çarpıyor. Sabah'ın derlediği habere göre; turnuvadaki en değerli 16 takıma haberimizde yer verdik. İşte o liste...

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Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

16- Çekya | 160.25 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

15- Galler | 216.30 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

14- Yunanistan | 325.10 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

13- Sırbistan | 341.50 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

12- Hırvatistan | 424.80 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

11- Danimarka | 430 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

10- Türkiye | 446.50 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

9- Belçika | 564.80 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

8- Norveç | 647.10 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

7- Hollanda | 686.00 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

6- Almanya | 873,50 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

5- İtalya | 922 milyon Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

4- Portekiz | 1.06 milyar Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

3- İspanya | 1.44 milyar Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

2- Fransa | 1.44 milyar Euro

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları

1- İngiltere | 1.53 milyar Euro

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