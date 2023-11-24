Haberler Futbol Erol Bulut'tan flaş Anastasios Bakasetas itirafı! "Fenerbahçe döneminde istedim"

Erol Bulut'tan flaş Anastasios Bakasetas itirafı! "Fenerbahçe döneminde istedim"

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin Teknik Direktörlüğünü yapan ve başarılı bir performansa imza atan Erol Bulut, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Anastatios Bakasetas'ı istediğini dile getirdi. İşte detaylar....

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 19:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 19:31
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Erol Bulut'tan flaş Anastasios Bakasetas itirafı! "Fenerbahçe döneminde istedim"

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Milliyet'in haberine göre, Bakasetas'ı Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde takımda görmek istediğini dile getiren deneyimli teknik adam Erol Bulut, "Bakasetas, Alanyaspor'da çalıştığım dönemde oraya getirdiğim bir oyuncu. Siopis ve Bakasetas ile birlikte Alanya'da kupa finaline çıktık ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Fenerbahçe'de görev yaptığım dönemde Bakasetas'ı istedim ama olmadı ve Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'da kupa kazandı ve iyi oynuyor" ifadelerini kullandı.

Anastasios Bakasetas'ın transferinin maaşı sebebiyle zor olduğunu belirten Erol Bulut, "Kulübümüz için bu maaşları ödemek mümkün değil. Bu yüzden bu anlaşma bizim için zor görünüyor. Bakasetas'ı çok iyi tanıyorum ve o harika bir oyuncu. Onun bir takıma neler verebileceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

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