Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Brezilya - Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Arjantin maçı 22 Kasım Çarşamba günü saat 03:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.