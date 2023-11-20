Haberler Futbol Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar açık artırmaya çıkıyor!

Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar açık artırmaya çıkıyor!

Kariyerini Inter Miami'de sürdüren Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar, müzayedeye çıkacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 20:09
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Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar açık artırmaya çıkıyor!

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma, müzayedeye çıkacak.

Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayan 36 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca giydiği 6 forma, set halinde New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.

Messi formalarının, 8 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.

Diego Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen "Tanrının Eli" adıyla satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle futbol formalarında rekor fiyata alıcı bulmuştu.

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