Messi çıldırdı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Arjantin, konuk ettiği Uruguay'a 2-0 mağlup oldu. Marcelo Bielsa yönetiminde Brezilya'nın ardından Tangocular'ı da deviren Uruguay'da galibiyeti getiren goller 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'den geldi. Böylece son dünya şampiyonu Arjantin'in 14 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

KIRMIZI GÖRMEDİ

La Bombonera'da oynanan maç öncesi dostluk görüntüleri vardı. Fakat 19. dakikada saha bir anda karıştı. Uruguay'ın savunma oyuncusu Olivera ile Arjantinli De Paul birbirine girdi. Ardından kavgaya Messi de dahil oldu. De Paul'e destek için Olivera'yı dirseğiyle iten Messi, ardından boğazına yapıştı. Agresif görüntüsüyle dikkat çeken yıldızın, kırmızı kart görmemesi sürpriz olarak değerlendirildi.