Kazakistan - San Marino maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Kazakistan - San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Kazakistan ile San Marino kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kazakistan - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKISTAN - SAN MARINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kazakistan - San Marino maçı 17 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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