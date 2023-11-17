Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde maçlar devam ediyor.
EURO 2024 Elemeleri'de 9. hafta heyecanı 16 Kasım Perşembe günü oynanan maçlarla başladı. 17 Kasım Cuma günü ise 7 maç oynanacak.
A Milli Takım, elemelerdeki son maçını 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanıda oynayacak
16 Kasım Perşembe günü oynanan maçların ardından Macaristan ve Slovakya'nın turnuvaya katılması kesinleşti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde günün programı şöyle:
C Grubu:
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
E Grubu
20.00 Moldova-Arnavutluk
22.45 Polonya-Çekya
H Grubu
18.00 Kazakistan-San Marino
20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 Danimarka-Slovenya