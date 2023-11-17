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Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftası 16 Kasım Perşembe günü oynanan maçlarla başladı. Elemelerin ikinci gününde oynanacak maçlarla hafta devam edecek. İşte günün fikstürü...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 16:46
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Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde maçlar devam ediyor.

EURO 2024 Elemeleri'de 9. hafta heyecanı 16 Kasım Perşembe günü oynanan maçlarla başladı. 17 Kasım Cuma günü ise 7 maç oynanacak.

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16 Kasım Perşembe günü oynanan maçların ardından Macaristan ve Slovakya'nın turnuvaya katılması kesinleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde günün programı şöyle:

C Grubu:

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İngiltere-Malta

E Grubu

20.00 Moldova-Arnavutluk

22.45 Polonya-Çekya

H Grubu

18.00 Kazakistan-San Marino

20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda

22.45 Danimarka-Slovenya

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