Selen Erdem'den Fatih Terim itirafı!

Fatih Terim ve Icardi hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Erdem, en büyük hayalini de paylaştı. Futbol Plus'tan Ceren Dalgıç'a konuşan Selen Erdem, basketbolda çok iyi işler yaptıklarını ve kısıtlı bütçelerle çok iyi konumda olduklarını belirterek basketboldaki hedefini de izleyicilerle paylaştı.

Bu keyifli röportajın yanı sıra Selen Erdem'in futbola olan ilgisi de göz kamaştırdı. Yeşil sahalarda top oynayan ve penaltı challenge yapan Erdem'in adeta futbolcu gibi olması herkesi şaşırttı.

İşte o röportaj: