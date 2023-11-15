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Leon Goretzka: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyorum

Almanya Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Leon Goretzka, A Milli Futbol Takımı ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 17:47 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 17:57
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Leon Goretzka: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyorum

Almanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Leon Goretzka, "Her şeyden önce bu harika maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçta atmosferin nasıl olacağını biraz deneyimledik. Türk taraftarların takımlarını desteklemesi son derece etkileyici" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de Almanya ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Almanya'da futbolcular Leon Goretzka ve Serge Gnabry, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takımda hangi pozisyonda oynadığının kendisi için önemli olmadığını belirten Goretzka, "İyi bir kadromuz var, milli takımda rekabet her zaman son derece çetin. Herkesin performans sergilemesi önemli. Takıma yardımcı olabilecek niteliklere sahibim. Bunu ne zaman yapabileceğime teknik direktörümüz karar vermeli" diye konuştu.

"TÜRK TARAFTARLARIN TAKIMLARINI DESTEKLEMESİ SON DERECE ETKİLEYİCİ"

Türkiye ile oynayacakları maçta harika bir atmosfer beklediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Her şeyden önce bu harika maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçta atmosferin nasıl olacağını biraz deneyimledik. Olimpiyat Stadı'nın biletleri tükenecek. Türk taraftarların takımlarını desteklemesi son derece etkileyici. Stadyum bir anda kazana dönüşüyor. Umarım futbol, bir futbol festivalini birlikte kutlayabilmemiz için gücünü kullanır" şeklinde konuştu.

GNABRY: VERİMLİLİK AÇISINDAN ÖNCEKİ SEZONLARA GÖRE GERİDE KALDIM

Sezonun şu ana kadar geçen bölümde istediği performansı sergileyemediğini belirten Serge Gnabry ise, "Tabii ki şu ana kadar biraz daha fazlasını bekliyordum. Verimlilik açısından önceki sezonlara göre geride kaldım ve kısmen sakatlığımdan dolayı henüz ritmimi bulamadım. Ancak önümüzdeki maçlara bakıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya, önceki formumu geliştirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"JULIAN AYNI PRENSİPLERE SAHİP"

Geçtiğimiz yıllarda Bayern Münih'te birlikte çalıştığı Julian Nagelsmann'ın Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesini değerlendiren Gnabry, "Bir Bayern Münih teknik direktörünün milli teknik direktör olduğu durumlar geçmişte de vardı. Böyle bir durum olduğunda birbirinizi biraz daha iyi tanıyorsunuz. Her iki taraf da çoğu zaman diğerinin ne yaptığını biliyor. Julian tıpkı Bayern'deki gibi; hala aynı prensiplere sahip bir adam. Kulüp takımındaki gibi bir şeyleri her gün tekrarlayamamak elbette farklı bir durum. Motivasyonu olan ve birlikte çalışması eğlenceli bir teknik direktör" açıklamasında bulundu.

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