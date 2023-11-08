KOPENHAG MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester United maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? KOPENHAG - MANU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester United maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED'IN EKSİKLERİ ÇOK

Kırmızı Şeytanlar, Kopenhag maçında 6 isimden mahrum olacak. Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo, Tyrell Malacia ve Jadon Sancho maçta süre alamayacak. Manchester United'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;

Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Fernandes, Rashford; Hojlund

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih 9 Galatasaray 4 Manchester United 3 Kopenhag 1