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KOPENHAG MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester United maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede heyecan dorukta. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:08 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:30
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KOPENHAG MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester United maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? KOPENHAG - MANU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester United maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED'IN EKSİKLERİ ÇOK

Kırmızı Şeytanlar, Kopenhag maçında 6 isimden mahrum olacak. Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo, Tyrell Malacia ve Jadon Sancho maçta süre alamayacak. Manchester United'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;

Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Fernandes, Rashford; Hojlund

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

  1. Bayern Münih 9
  2. Galatasaray 4
  3. Manchester United 3
  4. Kopenhag 1

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