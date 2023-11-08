Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 2. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, 3 puan almak için Bayern Münih'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.