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Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'ne heyecan devam ediyor. Almanya devi Bayern Münih'in U19 takımı ile Galatasaray U19 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:30
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Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 2. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, 3 puan almak için Bayern Münih'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih U19 - Galatasaray U19 maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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