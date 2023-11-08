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Neymar hayatının şokunu yaşadı! Kızını kaçırmaya çalıştılar

Brezilyalı yıldız Neymar, hayatının şokunu yaşadı. Portekiz basınında yer alan habere göre, Neymar'ın sevgilisi Bruno Biancardi'nin evine giren saldırganlar Biancardi ve kızı Mavie'yi kaçırma girişiminde bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:57
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Neymar hayatının şokunu yaşadı! Kızını kaçırmaya çalıştılar

Portekiz basınında yer alan habere göre, Neymar'ın sevgilisi Bruno Biancardi'nin evine giren saldırganlar Biancardi ve kızı Mavie'yi kaçırma girişiminde bulundu.

Silahlı 3 saldırgan, Neymar'ın kız arkadaşının Sao Paulo'daki evine girdi. Biancardi'nin anne ve babasının elini bağlayan suçlular, komşuların güvenliği aramasıyla binadan uzaklaştı.

Soyguncuların kaçmadan önce Neymar'ın kız arkadaşı Biancardi ve yeni doğan bebeklerinin nerede olduğunu sorduğu ve onları kaçırma niyetinde oldukları belirtildi.

Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir.'

Biancardi daha sonra Instagram'da bir paylaşımda bulunarak, "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması." dedi. Daha sonra Neymar da bir mesaj paylaşarak "Tanrıya şükür herkes iyi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar, sakatlanmış ve yaklaşık 10 sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Brezilyalı oyuncu, geçen yaz PSG'den Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

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