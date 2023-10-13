Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü!

Dünya Kupası elemeleri heyecanı Güney Amerika kıtasında devam ediyor. Arjantin sahasında konuk ettiği Paraguay'ı Otamendi'nin attığı golle 1-0 yendi.

Mücadeleye damga vuran bir an yaşandı. Paraguaylı Antonio Sanabria, Lionel Messi'nin arkasına tükürdü.

Maç sonrası konuyla ilgili görüşleri sorulan Messi, "Soyunma odasında birinin bana tükürdüğünü söylediler. Gerçek şu ki o çocuğun kim olduğunu bile bilmiyorum. Konuşmamayı tercih ediyorum, aksi takdirde dışarı çıkıp her yerde konuşacak ve tanınacak" ifadelerini kullandı.