Haberler Futbol Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü!

Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü!

Son dakika spor haberleri... Dünya Kupası elemeleri kapsamında Arjantin, sahasında Paraguay'ı ağırladı. Mücadeleye damga vuran an, Paraguaylı Antonio Sanabria'nın Lionel Messi'nin arkasına tükürmesi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 09:59
Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü!

Dünya Kupası elemeleri heyecanı Güney Amerika kıtasında devam ediyor. Arjantin sahasında konuk ettiği Paraguay'ı Otamendi'nin attığı golle 1-0 yendi.

Mücadeleye damga vuran bir an yaşandı. Paraguaylı Antonio Sanabria, Lionel Messi'nin arkasına tükürdü.

Maç sonrası konuyla ilgili görüşleri sorulan Messi, "Soyunma odasında birinin bana tükürdüğünü söylediler. Gerçek şu ki o çocuğun kim olduğunu bile bilmiyorum. Konuşmamayı tercih ediyorum, aksi takdirde dışarı çıkıp her yerde konuşacak ve tanınacak" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Türkiye, Hırvatistan'ı devirdi! Tarihi zafer sonrası herkes onu konuştu...
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: 1.1 milyon sivil tehlikede
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İTALYA MALTA maçı hangi kanalda?
UKRAYNA MAKEDONYA maçı hangi kanalda?
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! 09:35
Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor 08:25
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 07:59
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 07:40
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Daha Eski
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 01:09
İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı 01:09
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 01:09
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 01:09