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Suudi Arabistan Ligi'nden hakem hamlesi!

Son dakika spor haberleri... Futbolun önemli yıldızlarını bünyesine katan Suudi Arabistan Ligi'nin hakem transferini gündemine aldığı belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 15:17
Suudi Arabistan Ligi'nden hakem hamlesi!

Dünyaca ünlü yıldızları transfer ederek dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan Ligi, yeni bir iddia ile gündeme geldi.

Times'ta yer alan haberde, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler dahil birçok hakemle Suudi Arabistan'da görev yapıp yapmayacağıyla ilgili görüşüldüğü belirtildi.

Haberde, ilk etapta ligin gelişimi için hakmelerin 6-12 ay arasında ligde görev yapmasının planlandığı ifade edildi. Ek olarak Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ile 300 bin sterin arasında kazandığı ancak Suudi Arabistan'ın bu paraların üstüne çıkabileceği aktarıldı.

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